اليابان تتبرع بلقاح أسترازينيكا لتايلاند

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محاقن لقاح أسترازينيكا حيث يتم تطعيم الناس ضد فيروس كورونا في مركز التطعيم المركزي، داخل محطة بانج سو الكبرى، تايلاند، 21 يونيو/ حزيران 2021. رويترز.

بانكوك (رويترز) - قال وزير الصحة في تايلاند يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية ستتبرع ببعض لقاحات أسترازينيكا، حيث تسعى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى دعم الإمدادات بعد بعض التأخيرات المبكرة في التطعيمات.

وقال أنوتين تشارنفيراكول في بيان لم يحدد الكمية، إنه سيتم توقيع اتفاق يوم الخميس مع اللقاحات التي سيتم تسليمها في شهر يوليو/ تموز تقريبًا.

تعتمد حملة التلقيح الشاملة في تايلاند، التي بدأت هذا الشهر، بشكل كبير على لقاح أسترازينيكا الذي تنتجه شركة محلية مملوكة لملكها، والتي شهدت بعض التأخير، مما أثر أيضًا على تايوان وماليزيا والفلبين.

تحارب تايلاند منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، أخطر تفشي لفيروس كورونا حتى الآن، والذي تسبب في 95٪ من وفياتها.

وقد خططت لإعادة فتح أبوابها على مراحل أمام السياح الأجانب خلال الأشهر المقبلة، بدءًا من منتجع جزيرة بوكيت في يوليو/ تموز، لكن الكثير يعتمد على التقدم في حملة التلقيح.

استخدمت تايلاند أيضًا لقاح سينوفاك، الذي تبرعت الصين ببعضه، وقامت بتطعيم 2.1 مليون شخصًا من أكثر من 66 مليون شخص.

(من إعداد بانارات ثيبجومبانات وشايوت سيتبونسارنغ ؛ تحرير مارتن بيتي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)