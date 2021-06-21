دراسة: دواء من شركتي جلاكسو وفير يقلل دخول المستشفى والوفيات لمرضى كوفيد-19

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(رويترز) - قالت شركتا جلاكسو سميثكلاين وفير بيوتكنولوجي يوم الاثنين إن النتائج النهائية لدراسة في مراحلها الأخيرة لدواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة من إنتاجهما أكدت أنه يقلل بدرجة كبيرة الحاجة لدخول المستشفيات ومعدل الوفيات بين مرضى كوفيد-19 المعرضين للخطر وذلك عند تناوله في أوائل الإصابة بالمرض.

وكان هذا العلاج الذي يطلق عليه اسم (سوتروفيماب) قد حصل على موافقة على الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو أيار كما أيدته هيئة البت في الأدوية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركتان يوم الاثنين إن المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة أوصى باستخدام الدواء في معالجة مرضي الحالات البسيطة والمتوسطة غير المقيمين بالمستشفيات والمعرضين لخطر شديد.

وقال المعهد إن الدواء يحافظ فيما يبدو على فاعليته في مواجهة السلالات المعروف حاليا أنها تبعث على القلق.

وينتمي الدواء لفئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يفرزها الجسم لمحاربة العدوى.

وسبق أن اعتمدت السلطات الأمريكية أدوية مماثلة من شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي المنافستين لعلاج مرضى كوفيد-19 غير المقيمين في المستشفيات.

وقالت جلاكسو سميثكلاين إنها تختبر الدواء الآن في هيئة الحقن العضلي بدلا من الحقن الوريدي.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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