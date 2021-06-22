منظمة الصحة العالمية تناقش مخاطر كورونا أثناء الألعاب الأولمبية مع اليابان واللجنة الأولمبية الدولية

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منظر عام للحلقات الأولمبية المثبتة على منصة عائمة استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو، اليابان في 21 يونيو/ حزيران 2021. تصوير: باول كوبشينسكي - رويترز.

جنيف (رويترز) - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنها ستناقش إدارة مخاطر كورونا مع السلطات اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية بعد أن أعلن المنظمون عن السماح لبعض المتفرجين بحضور أولمبياد طوكيو.

وأشار مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن معدلات الإصابة في اليابان آخذة في الانخفاض، وقال إنها تُقارن بشكل إيجابي بالدول الأخرى التي تستضيف أحداثًا واسعة النطاق.

قال منظمو الأولمبياد، اليوم الاثنين، إنه سيتم السماح لما يصل إلى 10 آلاف متفرج محلي بدخول ملاعب طوكيو 2020، وهو قرار يتعارض مع توصيات بعض الخبراء الطبيين الذين قالوا إن إقامة الحدث دون جماهير كان الخيار الأقل خطورة.

وقال رايان في مؤتمر صحفي في جنيف ”ما يسعدنا أن معدلات انتشار العدوى انخفضت بشكل مستمر وثابت في اليابان على مدى الأسابيع الماضية“.

”نحن على علم بهذا القرار اليوم ونحن نتابع مع اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية. سنجري محادثات أخرى معهم ومع فريق العمل الخاص بهم هذا الأسبوع للنظر في هذا القرار الجديد بشأن حضور الأولمبياد.“

تم بالفعل حظر حضور المتفرجين من الخارج من حضور منافسات طوكيو التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، والتي تنطلق في 23 يوليو/ تموز، وسط معارضة عامة وقلق عميق من احتمال عودة ظهور العدوى.

قال ريان إن معدل إصابة 80 لكل مليون مقيم في اليابان الأسبوع الماضي كان أقل بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.

وقال إن منظمة الصحة العالمية ستواصل فحص إجراءات إدارة المخاطر وتقييم المخاطر للألعاب، ”بالنظر في إجراءات من التشخيص إلى الفحص إلى المراقبة إلى التباعد الجسدي والتهوية والعديد من الأمور الأخرى“.

”ولكن مرة أخرى أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن معدلات الإصابة في اليابان قد انخفض باستمرار على مدى الأسابيع الماضية ومقارنتها بشكل إيجابي مع انتقال المرض في العديد من البلدان الأخرى التي تستضيف حاليًا الأحداث الكبرى“.

(شارك في التغطية إيما فارج - تحرير بيتر جراف، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)