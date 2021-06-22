بيانات: عقار رميديسيفير من إنتاج جيلياد يخفض خطر الوفاة بكوفيد-19

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت شركة جيلياد ساينسيز للأدوية إن تحليلا أظهر إن عقارها المضاد للفيروسات رميديسيفير خفض معدل وفيات المرضى في المستشفيات بمرض كوفيد-19 وزاد من فرص خروجهم من المستشفى بعد 28 يوما عقب فترة علاج مدتها خمسة أيام.

وقالت الشركة يوم الاثنين إنها حللت بيانات 98654 مريضا من ثلاث دراسات بأثر رجعي عن واقع علاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وقالت الشركة في بيان إن رميديسيفير حقق إنجازا إحصائيا بنسبة 54 بالمئة وبنسبة 23 بالمئة في تخفيض عدد الوفيات بين المرضى اللذين جرى تحليل بياناتهم في دراستين. وعُرضت البيانات في المنتدى العالمي للميكروبات.

وقالت جيلياد إن النتائج لوحظت باستمرار في أطر زمنية مختلفة خلال فترة انتشار الجائحة وفي مناطق جغرافية مختلفة.

وأُقر استخدام رميديسيفير في حالات الطوارئ للمرضى أصحاب حالات الإصابة الشديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وحصل على موافقة كاملة في اليابان.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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