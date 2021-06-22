الكندي شابوفالوف ينسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





(رويترز) - قال الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 12 عالميا يوم الاثنين إنه لن يشارك في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان شابوفالوف البالغ عمره 22 عاما هو آخر المنسحبين من البطولة بجانب الإسباني رفائيل نادال والنمساوي دومينيك تيم اللذين أعلنا عدم مشاركتهما في المنافسات التي تقام من 24 يوليو تموز وحتى أول أغسطس آب.

وكتب شابوفالوف في حسابه في تويتر "تمثيل كندا يعني كل شيء بالنسبة لي لكن بسبب الوضع الحالي، قررت أنا وفريقي أن هذا القرار هو الأفضل لسلامة الجميع.

"لا اطيق الانتظار لتمثيل كندا في الأولمبياد مستقبلا".

وكان شابوفالوف، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، انسحب من فرنسا المفتوحة هذا العام لإصابة في الكتف بعد يوم من خسارته في نهائي بطولة جنيف.

ومنذ ذلك الحين شارك في بطولتين آخرهما خروجه السبت الماضي من قبل نهائي بطولة كوينز التي تقام استعدادا لويمبلدون.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html