منظمة: غالبية الدول الأكثر فقرا لا تمتلك جرعات كافية لمواصلة التطعيمات

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جنيف (رويترز) - قال مسؤول من منظمة الصحة العالمية، التي تشارك في إدارة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يوم الاثنين إن ما يزيد على نصف الدول الأكثر فقرا التي تتلقى الجرعات من خلال البرنامج ليس لديها ما يكفي من الإمدادات للاستمرار في حملات التطعيم.

وقال بروس أيلوارد كبير مستشاري المنظمة في إفادة صحفية إن ما يزيد بكثير عن نصف هذه الدول الثمانين ”لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي“، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. وأضاف أن النسبة الفعلية ربما كانت ”أعلى بكثير“.

وتابع قائلا إن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

ويأتي النقص، الناجم جزئيا عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند، تزامنا مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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