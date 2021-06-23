رئيس الفلبين يهدد رافضي التطعيم بالسجن أو الحقن بدواء للحيوانات

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مانيلا (رويترز) - بدافع الإحباط من بطء وتيرة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 في بلاده، هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي من يرفضون تلقي اللقاح بالسجن أو حقنهم بإيفرمكتين وهو دواء مضاد للطفيليات يُستخدم على نطاق واسع لعلاج الحيوانات.

وأشير في السابق إلى إيفرمكتين على أنه علاج بديل لكوفيد-19 لكن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنظمة الصحة العالمية أوصت بعدم استخدامه.

وقال دوتيرتي في كلمة نقلها التلفزيون مساء الاثنين بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال في عدد من مواقع التطعيم في العاصمة مانيلا ”أنت تختار.. اللقاح أو السجن“.

وأضاف ”توجه إلى التطعيم طالما أنك هنا وأنك إنسان ويمكنك حمل الفيروس. وإلا فسأطلب من جميع المسؤولين في القرى إحصاء عدد من يرفضون التطعيم. لأنك إذا رفضت، فسأحقنك بإيفرمكتين المخصص للخنازير“.

وتتناقض تصريحات دوتيرتي الخشنة مع تصريحات مسؤولي الصحة الذين قالوا إنه بينما يتم حث الناس على تلقي اللقاح إلا أنه طوعي.

وقال الرئيس ”لا تفهموني خطأ، هناك أزمة في هذا البلد... أنا منزعج فحسب من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة“.

وتكافح الفلبين واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا إذ يربو إجمالي الإصابات على 1.3 مليون فضلا عن 23 ألف وفاة.

وحتى 20 يونيو حزيران، استكملت السلطات الفلبينية تطعيم 2.1 مليون شخص وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.

كما تمسك دوتيرتي، الذي يواجه انتقادا لمنهجه الصارم لاحتواء الوباء في الفلبين، بقراره عدم السماح بإعادة فتح المدارس.

(إعداد يحيى خلف ومحمد اليماني للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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