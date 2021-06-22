كوين شيرز: بتكوين تشهد أسبوعا سادسا على التوالي لنزوح التدفقات

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نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية يوم الاثنين أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة بتكوين شهدت نزوحا لتدفقات رؤوس الأموال لسادس أسبوع على التوالي مع تضررها من حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة أثارت فزعا لدى المستثمرين.

وأشارت البيانات إلى أن بتكوين سجلت نزوحا لتدفقات بقيمة 89 مليون دولار على مدار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات النازحة من بتكوين 487 مليون دولار أو 1.6 بالمئة من الأصول تحت الإدارة.

وقالت كوين شيرز إن قطاع العملات المشفرة ككل سجل ثالث أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات بقيمة بلغت 79 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة نزوح منذ فبراير شباط 2018 .

ومنذ بداية يونيو حزيران بلغ صافي التدفقات النازحة 210.5 مليون دولار.

وسجلت بتكوين يوم الاثنين أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 31 ألف و700 دولار متضررة من توسيع حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة.

وخسرت بتكوين أكثر من 20 بالمئة من قيمتها في الأيام الستة الماضية، وهي الآن منخفضة بأكثر من النصف عن ذروتها التي سجلتها في أبريل نيسان والتي بلغت حوالي 65 ألف دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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