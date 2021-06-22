أولمبياد طوكيو بين النور وظلال فيروس كورونا التي تخيم على البلاد
أخبار اليابانطوكيو 2020
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طوكيو (رويترز) - أضاء برج طوكيو ومعالم أخرى بألوان أولمبية خاصة في أبريل/ نيسان للاحتفال ببقاء 100 يوم على افتتاح دورة الألعاب الصيفية، لكنها كانت محاطة بسحب من الضباب عندما غمرت الأمطار العاصمة اليابانية تلك الليلة.
النور والظلام هي السمات المميزة لهذه الألعاب، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها طوكيو هذا الحدث العالمي.
قبل نصف قرن، في عام 1964، بشرت الألعاب بعصر جديد من الحداثة لمدينة انتفضت وخرجت من تحت من رماد حرب كانت قد انتهت قبل أقل من عقدين من الزمان. كان رمزهم هو القطارات فائقة السرعة الأنيقة التي بدأت تعمل قبل أيام فقط من حفل الافتتاح.
لكن في أبريل/ نيسان 2020، حلقت القطارات عبر طوكيو وكانت معظم المقاعد فارغة. طُلب من السكان البقاء في منازلهم مع انتشار الوباء في اليابان والعالم. تم تأجيل الألعاب الأولمبية قبل شهر من انطلاقها.
الآن، من المقرر أن تنطلق الألعاب في يوليو/ تموز. لكن يبدو أن مهرجان الفخر الوطني المنتظر والمبهج كان صامتًا إلى حد بعيد.
قالت امرأة مسنة شاهدت الألعاب الأولى لزوجها بينما كانا يرتاحان أثناء نزهة - في المساء، لتجنب الفيروس ”لا يبدو أنني أستمتع كما حدث في المرة السابقة“.
”إنه أمر محبط. لا أشعر أن الأولمبياد تقام حقًا في اليابان“.
لم تنته جائحة كورونا بعد. لا تزال هناك دعوات قوية لإلغاء أو تأجيل الأولمبياد. لا تزال حالة الطوارئ شبه سارية قبل شهر واحد فقط من بدء الألعاب.
وستقام في ”فقاعة آمنة“ من تطعيم الرياضيين والوفود، في شكل منفصل عن المدينة المضيفة وسكانها.
لكن الحياة استمرت حتى مع ترنح المدينة داخل وخارج الإغلاق الناعم. كانت الشوارع فارغة في بعض الليالي، وامتلأت بعضها بالناس وصخب الحياة.
في صور المدينة، يعجب الناس بالمناظر من المباني الشاهقة ويشاهدون عروض النوه اليابانية التقليدية، والسوشي الذي يتم تقديمه على حزام ناقل والحلويات التقليدية التي تبدو مثل المجوهرات اللامعة.
لكن جميع سكان طوكيو تقريبًا ملثمين. تهيمن الكمامات الجراحية البيضاء، ولكن هنا وهناك تباين - الدانتيل الأبيض المصنوع يدويًا، والتصاميم التقليدية. بعضها مطبوع عليه شخصيات الأنيمي اليابانية الشهيرة.
عندما تنخفض أعداد الحالات، يلتقي الناس أمام معالم طوكيو، ولا يهتمون بالتحذيرات التي يتم إصدارها من الحكومة العاصمة أو الحكومة المركزية. إنهم ينبضون عبر معبر طريق شيبويا ”المزدحم“ في فوضى منظمة، ويغمرون أنفسهم في الضوء والألوان في المتاحف.
في صور أخرى، تغطي بوابات ”توري“ المعابد الحمراء الزاهية التلال. يتزوج الناس. تبحر القوارب في الأنهار عند غروب الشمس.
عندما تتضخم أرقام الحالات، تفرغ الشوارع، وتكشف عن وجه المدينة الشاحب: القصر الإمبراطوري في جلالته، وبرج طوكيو المتلألئ في الليل. القطارات التي تمر عبرها.
يتغير المشهد باستمرار في المدين.. قم بتغيير الزاوية التي تنظر بها إلى المدينة، فستجدها مختلفة.
تشبه طوكيو المشكال مع أنماط هندسية لا حصر لها، وتتغير ألوان النمط قليلاً اعتمادًا على كيفية إمالة الأنبوب وكيفية دخول الضوء.
طوكيو ليست مملة أبدًا. لقد نجت من الزلازل والحروب. سوف تنجو من فيروس كورونا.
(من إعداد كيم كيونغ هون؛،تحرير ساكورا موراكامي وإلين لايز وراجو غوبالاكريشنان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)