أولمبياد طوكيو بين النور وظلال فيروس كورونا التي تخيم على البلاد

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طوكيو (رويترز) - أضاء برج طوكيو ومعالم أخرى بألوان أولمبية خاصة في أبريل/ نيسان للاحتفال ببقاء 100 يوم على افتتاح دورة الألعاب الصيفية، لكنها كانت محاطة بسحب من الضباب عندما غمرت الأمطار العاصمة اليابانية تلك الليلة.

النور والظلام هي السمات المميزة لهذه الألعاب، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها طوكيو هذا الحدث العالمي.

قبل نصف قرن، في عام 1964، بشرت الألعاب بعصر جديد من الحداثة لمدينة انتفضت وخرجت من تحت من رماد حرب كانت قد انتهت قبل أقل من عقدين من الزمان. كان رمزهم هو القطارات فائقة السرعة الأنيقة التي بدأت تعمل قبل أيام فقط من حفل الافتتاح.

لكن في أبريل/ نيسان 2020، حلقت القطارات عبر طوكيو وكانت معظم المقاعد فارغة. طُلب من السكان البقاء في منازلهم مع انتشار الوباء في اليابان والعالم. تم تأجيل الألعاب الأولمبية قبل شهر من انطلاقها.

الآن، من المقرر أن تنطلق الألعاب في يوليو/ تموز. لكن يبدو أن مهرجان الفخر الوطني المنتظر والمبهج كان صامتًا إلى حد بعيد.

قالت امرأة مسنة شاهدت الألعاب الأولى لزوجها بينما كانا يرتاحان أثناء نزهة - في المساء، لتجنب الفيروس ”لا يبدو أنني أستمتع كما حدث في المرة السابقة“.

”إنه أمر محبط. لا أشعر أن الأولمبياد تقام حقًا في اليابان“.

لم تنته جائحة كورونا بعد. لا تزال هناك دعوات قوية لإلغاء أو تأجيل الأولمبياد. لا تزال حالة الطوارئ شبه سارية قبل شهر واحد فقط من بدء الألعاب.

وستقام في ”فقاعة آمنة“ من تطعيم الرياضيين والوفود، في شكل منفصل عن المدينة المضيفة وسكانها.

لكن الحياة استمرت حتى مع ترنح المدينة داخل وخارج الإغلاق الناعم. كانت الشوارع فارغة في بعض الليالي، وامتلأت بعضها بالناس وصخب الحياة.

في صور المدينة، يعجب الناس بالمناظر من المباني الشاهقة ويشاهدون عروض النوه اليابانية التقليدية، والسوشي الذي يتم تقديمه على حزام ناقل والحلويات التقليدية التي تبدو مثل المجوهرات اللامعة.

لكن جميع سكان طوكيو تقريبًا ملثمين. تهيمن الكمامات الجراحية البيضاء، ولكن هنا وهناك تباين - الدانتيل الأبيض المصنوع يدويًا، والتصاميم التقليدية. بعضها مطبوع عليه شخصيات الأنيمي اليابانية الشهيرة.

عندما تنخفض أعداد الحالات، يلتقي الناس أمام معالم طوكيو، ولا يهتمون بالتحذيرات التي يتم إصدارها من الحكومة العاصمة أو الحكومة المركزية. إنهم ينبضون عبر معبر طريق شيبويا ”المزدحم“ في فوضى منظمة، ويغمرون أنفسهم في الضوء والألوان في المتاحف.

في صور أخرى، تغطي بوابات ”توري“ المعابد الحمراء الزاهية التلال. يتزوج الناس. تبحر القوارب في الأنهار عند غروب الشمس.

عندما تتضخم أرقام الحالات، تفرغ الشوارع، وتكشف عن وجه المدينة الشاحب: القصر الإمبراطوري في جلالته، وبرج طوكيو المتلألئ في الليل. القطارات التي تمر عبرها.

يتغير المشهد باستمرار في المدين.. قم بتغيير الزاوية التي تنظر بها إلى المدينة، فستجدها مختلفة.

تشبه طوكيو المشكال مع أنماط هندسية لا حصر لها، وتتغير ألوان النمط قليلاً اعتمادًا على كيفية إمالة الأنبوب وكيفية دخول الضوء.

طوكيو ليست مملة أبدًا. لقد نجت من الزلازل والحروب. سوف تنجو من فيروس كورونا.

(من إعداد كيم كيونغ هون؛،تحرير ساكورا موراكامي وإلين لايز وراجو غوبالاكريشنان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



تبحر القوارب أمام الحلقات الأولمبية العملاقة وجسر رينبو في منطقة الواجهة البحرية لمتنزه أودايبا البحري في طوكيو، اليابان ، 2 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



قطار يوري كامومي، وهو نظام قطار أوتوماتيكي بدون سائق، يسير عبر المباني في طوكيو، اليابان، في 21 أبريل/ نيسان 2021. تم التقاط الصورة بسرعة غالق بطيئة. تصوير: كيم كيونغ هون - رويترز.



طيور النورس تحلق بالقرب من بركة شينوبازو في أوينو بارك في طوكيو، اليابان، 29 مارس/ آذار، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



آلات البيع الذاتي في شينجوكو، طوكيو، اليابان، 16 يونيو/ حزيران، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



أشخاص يعبرون طريقا في شينجوكو طوكيو، اليابان، 3 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / أندرونيكي كريستودولو.



حارس يقف في شيبويا سكاي، منصة المراقبة في ميدان شيبويا، أثناء غروب الشمس في طوكيو، اليابان، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



رأس مجسم غودزيلا يطل من الطابق الثامن لفندق غريسري في كابوكيتشو، منطقة الحياة الليلية في شينجوكو، طوكيو، اليابان، 3 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / أندرونيكي كريستودولو.



رجل يركب قارب في أوكوتاما، في ضواحي طوكيو، اليابان، 29 مايو/ أيار، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



صورة لجسر قوس قزح والمباني أثناء غروب الشمس في طوكيو، اليابان، 7 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



مبان في شيبويا، طوكيو، اليابان، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



زوار ينظرون إلى الأفق وهم يقفون في شيبويا سكاي، منصة المراقبة في ميدان شيبويا، في طوكيو، اليابان، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



بوابة ساكورادامون للقصر الإمبراطوري تقف أمام المباني الشاهقة في منطقة مارونوتشي التجارية في طوكيو، اليابان، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



يقوم بستاني بعمل أنماط على شكل موجة، تُعرف باسم “سامون”، في كاريسانسوي، وهو منظر طبيعي جاف ياباني تقليدي، في حديقة تاكاو كوماجينو في هاتشيوجي، في ضواحي طوكيو، اليابان، 7 يونيو/ حزيران 2021. تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار. تصوير: كيم كيونغ هون - رويترز.



شجرة بونساي معروضة بالقرب من دمية تقليدية وشاشة قابلة للطي في حديقة تاكاو كوماغينو في هاتشيوجي، طوكيو، اليابان، 7 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



هيتومي، كاشيما، وتشين كان، وهن مضيفات يقمن بتحية الضيوف في مقهى ’At-home Cafe'، هو مجموعة فرعية من مطاعم الكوسبلاي، في حي أكيهابارا، في طوكيو، اليابان، 8 يونيو/ حزيران 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



كوشيرو ميناموتو، مؤسس بوغاكو ومدرب فنون الدفاع عن النفس الساموراي، يؤدي بوغاكو، وهو مركب بين فنون الساموراي لفنون الدفاع عن النفس اليابانية التقليدية وفن الأداء الياباني التقليدي النوه، وهو يقف لالتقاط صورة قبل أداء في طوكيو، اليابان، 3 أبريل/ نيسان، 2021.رويترز / كيم كيونغ هون.



شوكو توتسوكا، ميكو معروفة أيضًا باسم ضريح العذراء، تقف لالتقاط صورة لها وهي تقف داخل طريق من البوابات في ضريح هي جينجا وهو معبد شنتو في طوكيو، اليابان، 1 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



برج طوكيو من سكاي ديك في حي روبونجي في طوكيو، اليابان، 2 يونيو/ حزيران 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.



حلوى يابانية تقليدية، في متجر واغاشي في طوكيو، اليابان، 7 يونيو/ حزيران 2021. كيم كيونغ هون - رويترز.