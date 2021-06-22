حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 178.72 مليون والوفيات 4 ملايين و28030
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 601714 33706715
الهند 388135 29935221
البرازيل 501825 17927928
فرنسا 110738 5757311
تركيا 49185 5366299
روسيا 288887 5316826
المملكة المتحدة 127976 4630040
الأرجنتين 89043 4268789
إيطاليا 127253 4252095
كولومبيا 99934 3945166
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16885 1287465
35 - الأردن 9662 746480
41 - الإمارات 1757 612029
42 - لبنان 7822 543505
43 - المغرب 9238 526651
44 - السعودية 7677 474191
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد إيناس العشري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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