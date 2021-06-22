غضب أسترالي من توصية بإدراج الحاجز المرجاني في قائمة المواقع المعرضة للخطر

أخبار اليابان

من كولين بيكام

كانبيرا (رويترز) - أوصت لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الثلاثاء بإدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة مواقع التراث العالمي "المعرضة للخطر" بسبب تأثير تغير المناخ، وهو مقترح أثار غضب أستراليا التي وصفته بأنه مُسيّس.

وسعت أستراليا لأعوام إلى إبقاء الحاجز المرجاني خارج قائمة مواقع المعرضة للخطر نظرا لأن هذا قد يجرد أكبر نظام بيئي للشعب المرجانية في العالم من وضعه كموقع تراث عالمي، الأمر الذي قد يقلل من جاذبيته لدى السائحين.

وقالت لجنة اليونسكو أثناء طرح اقتراحها إن هناك حاجة لتحرك من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ مع تراجع احتمالات احتفاظ الحاجز المرجاني بوضعه على قائمة التراث العالمي.

ودفاعا عن جهود أستراليا لحماية الحاجز المرجاني قالت وزيرة البيئة سوزان لي إن بلادها ستطعن على هذه التوصية التي أشارت إلى وجود جدول أعمال سري وراءها.

وتابعت "هذا القرار معيب. من الواضح أن السياسة تكمن خلفه"، وأضافت أن أستراليا عبرت عن قلقها لمديرة اليونسكو أودري أزولاي.

وترأس الصين لجنة اليونسكو، لكن لي امتنعت عن القول إن كانت تشير بإصبع الاتهام إليها لدى سؤالها في البرلمان.

وقال مسؤول حكومي طلب من رويترز عدم نشر اسمه إن الصين مسؤولة عن موقف اللجنة. وأضاف "سنطعن، لكن الصين تهيمن على الأمر".

لكن الصين رفضت هذا.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية في بكين "ما ذكرتموه تشويه بلا أساس لصورة الصين".

(إعداد إيناس العشري ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)









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