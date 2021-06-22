نيكي يحقق أكبر مكسب في عام مع ارتفاع شركات الشحن البحري لأعلى مستوى في 10 سنوات

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طوكيو (رويترز) - قفزت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، لتقتفي أثر أداء وول ستريت ليل الاثنين، مدعومة بأسهم شركات الشحن البحري بعد أن رفعت ميتسوي أو.إس.كيه لاينز توقعاتها لصافي الربح نصف السنوي لأكثر من ثلاثة أمثاله.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 3.12 بالمئة إلى 28884.13 نقطة، مع تقدم جميع الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225، وسجل المؤشر أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ يونيو حزيران العام الماضي. وهوى المؤشر 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقادت شركات الشحن البحري المكاسب، فيما سجلت أكبر ثلاث شركات زيادة بأكثر من عشرة بالمئة، بعد أن رفعت ميتسوي أو.إس.كيه لاينز توقعاتها لصافي الربح في ستة أشهر إلى 170 مليار ين (1.54 مليار دولار) من 50 مليار ين.

وكان سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ضمن أفضل الأسهم أداء على المؤشر توبكس، إذ قفز 10.2 بالمئة ولامس أعلى مستوى في عشر سنوات. وقفز سهم منافستها كاواساكي كيسن 10.2 بالمئة وبلغ أعلى مستوى في عشر سنوات أيضا، بينما ربح سهم نيبون يوسن 10.3 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس 3.16 بالمئة، ليعكس مساره بعد أن نزل 2.4 بالمئة يوم الاثنين، مع تقدم جميع القطاعات عليه.

وسجلت أسهم القيمة أداء يفوق سائر السوق، إذ صعد المؤشر توبكس للقيمة 3.4 بالمئة، مقارنة مع المؤشر توبكس لأسهم النمو الذي زاد ثلاثة بالمئة.

وكانت شركات صناعة السيارات من بين الأسهم التي سجلت أداء مميزا، إذ صعد سهم سوزوكي موتور 7.4 بالمئة وأضاف سهم تويوتا موتور 3.3 بالمئة في ظل ضعف الين مما يدعم أرباح شركات التصدير.

كما ربحت شركات بناء المنازل، إذ ارتفع سهم دايوا هاوس وسيكيسوي هاوس 2.6 بالمئة و6.1 بالمئة على الترتيب.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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