كوريا الشمالية تسخر من الآمال الأمريكية في إجراء محادثات

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سول (رويترز) - سخرت مسؤولة كبيرة في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء من الآمال الأمريكية في إجراء محادثات بين البلدين، في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على بحث إلغاء مجموعة عمل مثيرة للجدل كانت قد تشكلت لتنسيق سياسة البلدين تجاه بيونجيانج.

وأصدرت كيم يو جونج المسؤولة الكبيرة في الحزب الحاكم وشقيقة الزعيم كيم جونج أون بيانا في وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء ذكرت فيه أن الولايات المتحدة تفسر الإشارات من بيونجيانج على ما يبدو بطريقة ستؤدي إلى خيبة أمل.

وكانت ترد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال يوم الأحد إنه يرى ”إشارة مهمة“ في كلمة ألقاها زعيم كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بشأن الاستعداد للمواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية ”يبدو أن الولايات المتحدة ربما تفسر الوضع بطريقة تلتمس فيها الراحة لنفسها“. وأضافت ”التوقعات التي اختاروا تفسيرها على نحو خاطئ ستفضي بهم إلى خيبة أمل أكبر“.

جاء بيان كيم خلال زيارة يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، المعين حديثا، إلى سول حيث من المنتظر أن يجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ووزير شؤون الوحدة لي إن يونج يوم الثلاثاء.

وقال سونج كيم يوم الاثنين إنه مستعد للاجتماع مع الكوريين الشماليين ”في أي مكان، وفي أي وقت دون شروط مسبقة“، مضيفا أنه يتطلع إلى ”رد إيجابي قريبا“.

وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان أن كيم اتفق في محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي نو كيو دوك، على ”النظر في إلغاء مجموعة العمل“ مع السعي في الوقت نفسه إلى تعزيز التنسيق على مستويات أخرى.

وتشكلت مجموعة العمل في 2018 لمساعدة البلدين الحليفين في تنسيق النهج تجاه قضايا منها محادثات نزع الأسلحة النووية، والمساعدات الإنسانية، وتنفيذ العقوبات، والعلاقات بين الكوريتين، في ظل موجة من الحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية في ذلك الحين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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