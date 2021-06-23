التعب المفرط من العمل يدفع حاكمة طوكيو للحصول على إجازة

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محافظة طوكيو يوريكو كويكي تلقي كلمة خلال حفل بمناسبة بقاء 100 يوم على افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا، في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في طوكيو، اليابان 16 مايو/ أيار 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول في حكومة العاصمة اليابانية يوم الثلاثاء إن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ستأخذ استراحة من واجباتها الرسمية هذا الأسبوع وتستريح بسبب الإرهاق، مؤكدا ما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وقال متحدث باسم حكومة العاصمة لرويترز ”نائب المحافظة سيؤدي مهام رسمية نيابة عنها هذا الأسبوع لأن المافظة كويكي يوركيو تحتاج إلى راحة بسبب التعب المفرط“.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن مصادر قولها إن كويكي نقلت إلى مستشفى في المدينة.

يأتي هذا الإعلان مع تكثيف الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 وسط مخاوف عامة من الإصابة بفيروس كورونا.

أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين ما زالوا قلقين بشأن احتمال أن تنشر الألعاب العدوى، حيث تم الإبلاغ عن 435 حالة إصابة يوم الثلاثاء.

(من إعداد نوبوهيرو كوبو؛ كتابة تيتسوشي كاجيموتو؛ تحرير أندرو هيفينز ورايسا كاسولوسكي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)