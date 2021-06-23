رؤساء شركات للطاقة: النفط قد يصل إلى 100 دولار لكن تقلبات الأسعار ستنمو أيضا

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لندن (رويترز) - قال رؤساء شركات كبرى للطاقة يوم الثلاثاء إن أسعار النفط القياسية قد تصل إلى 100 دولار للبرميل لكن تقلبات الأسعار قد تنمو أيضا بسبب تراجع الاستثمار وعملية انتقال الطاقة.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيدي لشركة توتال في منتدي قطر الاقتصادي ”هناك فرصة كبيرة للوصول إلى 100 دولار لكننا قد نرى مجددا في الأعوام المقبلة بعض المستويات المنخفضة لأننا اعتدنا على التقلبات.“

وقفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين فوق 75 دولارا للبرميل.

وأبلغ بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل المنتدى ”سنرى على الأرجح كلا من 50 دولارا و100 دولار للنفط.. لا تسألني كيف سيكون التسلسل.“

وقال دارن وود الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل ”مع الخروج من الجائحة ونقص الاستثمار في صناعتنا فإنني أعتقد أننا سنرى تفاقما لشح المعروض والطلب مع انتعاش الاقتصاد مجددا.“

وأضاف قائلا ”وبعد ذلك بمرور الوقت سنرى زيادة في المعروض وإعادة توازن... لكن في الأجل القصير سترتفع الأسعار على الأرجح.“

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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