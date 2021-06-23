أسترا زينيكا تقول لقاحها فعال في الوقاية من متحورين ظهرا في الهند

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(رويترز) - قالت شركة أسترا زينيكا في بيان يوم الثلاثاء إن لقاحها الواقي من مرض كوفيد-19 فعال في الوقاية من المتحورين دلتا وكابا اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.

وأشار البيان إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد ودرست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.

وأظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي فايزر وأسترا زينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90 بالمئة من دخول المستشفى بسبب المتحور دلتا.

وقالت الشركة إن نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته الهيئة في الآونة الأخيرة.

وكان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قال يوم الجمعة إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة كوفيد-19 السائدة عالميا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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