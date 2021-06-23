حصري- يوجين تستضيف نهائي الدوري الماسي في 2023

أخبار اليابان

من جين شيري

يوجين (اوريجون) (رويترز) - قال مسؤول بارز في الدوري الماسي لألعاب القوى لرويترز يوم الثلاثاء إن الاستاد الجديد في ولاية أوريجون الأمريكية الذي سيستضيف بطولة العالم 2022 سيكون مسرحا لنهائي الدوري الماسي في 2023 وهي المرة الأولى التي يقام فيها خارج أوروبا.

وقال بيتر ستاسني المدير التنفيذي للدوري الماسي في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني ”السعادة لا تسعنا باقامة النهائي في يوجين في العام الذي يلي بطولة العالم لألعاب القوى“.

وافتتح الاستاد الذي بلغت تكلفته 270 مليون دولار في حرم جامعة أوريجون هذا العام ويستضيف حاليا التصفيات الأولمبية الأمريكية.

ويكلل نهائي الدوري الماسي سلسلة من 14 لقاء عالميا خلال الموسم ويجتذب أفضل الرياضيين في العالم.

وقال ستاسني إن النهائي، الذي كان يقام عادة في زوريخ أو بروكسل، سيقام بالتناوب بين المدن المستضيفة الأخرى للقاءات الدوري الماسي بعد نسخة 2023 في يوجين.

وأضاف ”سيتم تناوب استضافته سنويا حيث نرغب في منح الفرصة للمزيد من المدن التي تستضيف لقاءات الدوري الماسي لتنظيم النهائي“.

وسيقام نهائي العام الحالي في زوريخ في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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