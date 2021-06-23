ناسداك يغلق عند مستوى قياسي مرتفع بفضل مكاسب لعمالقة التكنولوجيا

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(رويترز) - أغلق المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت عند مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء مدعوما بمكاسب لأسهم أمازون ومايكروسوفت وشركات كبرى أخرى للتكنولوجيا مع تحويل المستثمرين اهتمامهم إلى أسهم النمو.

ووصلت القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت إلى تريليوني دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وصعدت أيضا أسهم آبل وفيسبوك وأمازون.

ومن ناحية أخرى، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا عزم البنك المركزي الأمريكي على تشجيع تعاف ”عريض وشامل“ لسوق الوظائف وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استنادا فقط إلى الخوف من تضخم قادم.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 33945.71 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.51 بالمئة ليغلق عند 4246.44 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.79 بالمئة إلى 14253.27 نقطة.

وهبطت أسهم شركات استخراج العملات المشفرة مع تراجع العملة الرقمية بتكوين عن مستوى 30 ألف دولار للمرةالأولى منذ يناير كانون الثاني.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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