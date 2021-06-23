أسعار النفط تغلق على انخفاض طفيف بينما تناقش أوبك+ زيادة الإنتاج

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - أغلقت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء بعدأن صعد برنت فوق 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من عامين بينما تناقش مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة تسعة سنتات لتسجل عند التسوية 74.81 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 75.30 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل نيسان 2019 .

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 73.06 دولار للبرميل.

وقال مصدر بأوبك+ يوم الثلاثاء إن مجموعة المنتجين تناقش زيادة تدريجية في إنتاج النفط بدءا من أغسطس آب لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن حجم الزيادة.

وتعيد المجوعة، التي تضم منظمةالبلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق من مايو أيار حتى نهاية يوليو تموز في إطار خطة لإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية اتفقت عليها العام الماضي، مع تعافي الطلب من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتعقد أوبك+ اجتماعها القادم في أول يوليو تموز.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بدعم من تسارع حملة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 حول العالم وانتعاش متوقع في السفر في الصيف.

ورفع بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html