ولادة اثنين من حيوان الباندا في حديقة حيوان بطوكيو

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طوكيو (رويترز) - شهدت حديقة حيوان أوينو بطوكيو ولادة اثنين من حيوان الباندا لأول مرة منذ أربع سنوات.

وذكر الموقع الإلكتروني للحديقة أن الباندا العملاقة شين شين وضعت التوأمين بفارق ساعة ونصف الساعة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء. ولم يتحدد جنسهما بعد ولم يتم تسميتهما.

وقالت الحديقة في بيان على موقعها الخاص بالباندا "جميع العاملين يتعاونون في مراقبة الباندا العملاقة الأم والطفلين وحمايتهم".

وأوضح البيان أن وزن أحد المولودين بلغ 124 جراما. ولم يعرف وزن الثاني. ويعادل طول كل منهما طول الكف تقريبا وفقا لصورة نشرها الموقع.

كانت شين شين قد ولدت في الثالث من يوليو تموز 2005 بمركز أبحاث وحماية الباندا العملاقة في وولونج بالصين ووصلت إلى حديقة الحيوان اليابانية قبل عشر سنوات مع رفيقها ري ري. وسبق أن أنجب الاثنان أنثى باندا أطلق عليها اسم شيانج شيانح في يونيو حزيران 2017.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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