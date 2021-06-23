نيكي مستقر ومكاسب أسهم الرقائق تعوض خسائر شركات الأدوية

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طوكيو (رويترز) - اعترى الضعف أداء المؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء إذ عوضت المكاسب التي حققتها الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر وول ستريت يوم الثلاثاء، خسائر تكبدتها شركات صناعة الأدوية.

وصعد نيكي 0.03 بالمئة ليغلق عند 28874.89 نقطة، بعد أن شهد أكبر زيادة منذ 2021 يوم الثلاثاء، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53 بالمئة إلى 1949.14 نقطة.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.08 بالمئة خلال الجلسة.

وانتعشت وول ستريت يوم الثلاثاء، بقيادة ناسداك، إذ تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعدم زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا.

وربحت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بالرقائق 0.89 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم نيتوري هولدينجز 5.28 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة تجارة الأثاث ستحقق أرباحا تشغيلية قياسية للربع المنتهي في مايو أيار، بقيادة طلب قوي على منتجاتها خلال الجائحة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة العقاقير بأكبر قدر بين جميع القطاعات، وفقا للموقع الإلكتروني لنيكي، مدفوعة بانخفاض سهم إيساي 5.04 بالمئة.

ونزل قطاع الشحن البحري 0.78 بالمئة بعد أن قاد مكاسب نيكي في الجلسة السابقة، لكن سهم كاواساكي كيسن ربح 1.04 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية المكررة لأكثر من أربعة أمثالها يوم الثلاثاء.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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