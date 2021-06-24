اليابان تعلن الوصول إلى مليون جرعة لقاح يوميا قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

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مركز طوكيو متروبوليتان للسرطان والأمراض المعدية، رئيس مستشفى كوماغومي، تيرومي كاميساوا، يتلقى جرعة من اللقاح ضد مرض فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 5 مارس/ آذار 2021. يوشيكازو تسونو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن معدل التطعيمات اليومية ضد فيروس كورونا في اليابان بلغ مستوى حاسمًا عند مليون تطعيم ، حيث تسعى السلطات جاهدة لاستعادة الوقت الضائع في تلقيح السكان.

هذا الرقم هو العتبة الحاسمة التي حددها رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي لضمان تغطية عدد كبير من كبار السن في البلاد بحلول نهاية يوليو/ تموز، وجميع البالغين بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

مع اكتساب الحملة زخمًا، مع افتتاح مواقع التطعيم في أماكن العمل يوم الاثنين، تظهر أحدث أرقام مكتب مجلس الوزراء 1013.061 جرعة تم حقنها في 14 يونيو/ حزيران، وأقل قليلاً من مليون في كل يوم من الأيام الثلاثة اللاحقة.

حصل 18٪ فقط من السكان البالغ عددهم 125 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لبرنامج تتبع رويترز وهو أدنى مستوى بين الاقتصادات الكبرى، مع بقاء شهر واحد على بداية الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو ، وهو حدث تأخر بسبب الوباء.

بدأت حملة التطعيم في منتصف فبراير/ شباط، متخلفة عن معظم الاقتصادات الكبيرة، وعرقلت في البداية ندرة الإمدادات من الجرعات المستوردة. ولكن حتى مع زيادة الشحنات، أصبح النقص في الطاقم الطبي والعقبات اللوجستية حادًا.

لتسريع الأمور، فتحت الحكومة مراكز تطعيم ضخمة تديرها وزارة الدفاع وخففت القواعد على المتلقين وأولئك الذين سُمح لهم بحقنها.

(من إعداد روكي سويفت في طوكيو ؛ تحرير كلارنس فرنانديز، الترجمة من إعداد nippon.com)