شركة وي رايد الصينية تعزز علاقاتها مع نيسان في مجال القيادة الذاتية

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أعلنت شركة وي رايد الصينية الناشئة يوم الأربعاء إنها ستعزز التعاون مع شركة نيسان موتور في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية في السوق الصينية، بعد أن جمعت الشركة للتو تمويلًا يقدر بحوالي 310 ملايين دولار (259.7 مليون يورو). رويترز/ ييلي صن.

بكين (رويترز) - قالت شركة وي رايد الصينية الناشئة يوم الأربعاء إنها ستعزز تعاونها مع شركة نيسان موتور في تكنولوجيا القيادة الذاتية في السوق الصينية بعد أن جمعت الشركة للتو تمويلًا يقدر بحوالي 310 ملايين دولار (259.7 مليون يورو).

وتستهدف شركة وي رايد، التي يديرها مؤسسها توني هان، وتقدر قيمتها بحوالي 2.76 مليار يورو، الوصول إلى مستوى 4 من الاستقلالية، حيث يمكن للسيارة السير بقيادة ذاتية في معظم الظروف دون مساعدة من السائق.

وتختبر الشركة الصينية الناشئة حاليًا مركباتها في كل من كاليفورنيا وغوانزو وتشنغتشو.

وقالت وي رايد في بيان، صادر عنها، إن من بين المستثمرين الذين شاركوا في الجولة الأخيرة من التمويل تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي وصندوق الإصلاح الهيكلي الصيني.

وصرح أشواني جوبتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان ” يسعدنا أن نتشارك مع وي رايد لتقديم المزيد من التقنيات والخدمات المبتكرة لإثراء حياة الناس في الصين، حيث يعد البلد في صدارة المجهودات القائمة لرسم شكل مستقبل التنقل“.

ويستثمر صانعو السيارات وشركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في مجال القيادة الذاتية، بهدف تحقيق السبق في مضمار ينظر إليه الكثيرون على أنه مستقبل التنقل.

وفي غوانزو، حيث تم الإبلاغ عن عدة حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، تستخدم شركة وي رايد والعديد من شركات القيادة الذاتية الأخرى، ومن ضمنها شركة بوني. أي المدعومة من تويوتا، المركبات ذاتية القيادة لتوصيل البضائع الأساسية إلى السكان الذين يخضعون للعزل بسبب الجائحة.

(من إعداد يليي صن وتوني مونرو، النسخة الفرنسية ديانا مانديا، تحرير بلاندين هينولت، النص الأصلي باللغة الفرنسية، الترجمة من إعداد nippon.com)