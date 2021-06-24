المحكمة العليا في اليابان تحكم بأنه يجب على الأزواج استخدام نفس اللقب

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زوجان يرتديان أقنعة واقية للوجه، وسط جائحة فيروس كورونا، يشقان طريقهما في شارع تسوق محلي مزين بأعلام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو، اليابان، 5 مايو/ أيار 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام أن المحكمة العليا في اليابان رفضت يوم الأربعاء الطعن المقدم من ثلاثة أزواج أرادوا الاحتفاظ بألقابهم بعد الزواج، وحكمت بأن القوانين التي تنص على ضرورة اختيار الأزواج اليابانيين لاسم أسرة واحد هي قوانين دستورية.

جادل الأزواج بأن الأحكام تمييزية، مشيرين إلى الدعم العام المتزايد للسماح للمتزوجين باستخدام ألقاب مختلفة.

أصبح الجدل حول السماح للأزواج باستخدام ألقاب مختلفة موضوعًا ساخنًا بين السياسيين بعد أن حل سوغا يوشيهيدي محل شينزو آبي، الذي يُعتقد أن لديه آراء أكثر تحفظًا بشأن هذه القضية، كرئيس للوزراء العام الماضي.

وبينما يدعم بعض المشرعين في الائتلاف الحاكم السماح للأزواج باتخاذ قرار بشأن الأسماء التي سيستخدمونها، عارضها جناح محافظ من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستضر بوحدة الأسرة وتتعارض مع التقاليد.

(من إعداد هيديوكي سانو، تحرير كيم كوجيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)