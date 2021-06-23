دراسة: الرجال خسروا الوظائف أكثر من النساء بسبب كورونا

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فرانكفورت (رويترز) - أظهرت دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن الرجال عانوا أكثر من فقدان الوظائف في منطقة اليورو بسبب جائحة كوفيد-19 على عكس توقعات سابقة بأن الخسارة الأكبر ستكون من نصيب النساء.

وقال البنك المركزي الأوروبي في مقال بالنشرة الاقتصادية التي يصدرها إن الرجال مثلوا أكثر من 60 بالمئة من الذين فقدوا وظائفهم العام الماضي.

وبما أن النساء ممثلات بدرجة أكبر في قطاعات الترفيه والضيافة، كان بعض الاقتصاديين، وحتى بعض المسؤولين في المركزي الأوروبي، قد حذروا من أن النساء أكثر عرضة لفقد الوظائف. لكن الدراسة تشير إلى أن النساء يعثرن على فرص عمل جديدة بسهولة أكثر من الرجال.

وقالت الدراسة ”تركز فقد الوظائف في الفترة من الربع الأخير من 2019 إلى الربع الأخير من 2020 بالأساس على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل بالنسبة للرجال وعلى قطاعات الترفيه والخدمات الخاصة بالنسبة للنساء“.

وأضافت ”وعلى العكس كانت فرص العمل الجديدة في القطاعات الإدارية والتعليمية من نصيب النساء“.

وتابعت الدراسة أن البطالة كانت أعلى تاريخيا بالنسبة للنساء لكن الفجوة ضاقت بعض الشيء بحلول نهاية 2020.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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