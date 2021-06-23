إصابة عضو ثان بفريق أوغندا الأولمبي بكورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - أعلن مسؤول بمدينة إيزوميسانو المستضيفة لبعثة أوغندا الأولمبية يوم الأربعاء عن إصابة عضو ثان بالفريق المشارك بأولمبياد طوكيو، وهو أحد الرياضيين، بكوفيد-19 في اليابان.

وأصيب العضو الأول ببعثة أوغندا بالفيروس عقب الوصول لليابان يوم السبت وذكرت صحيفة أساهي شيمبون المحلية أنه أحد المدربين.

وكانت هذه أول حالة عدوى تتأكد في فريق قادم من الخارج.

والفريق الأوغندي هو ثاني مجموعة من الرياضيين الأجانب تصل إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل، بعد وصول الفريق الأسترالي للسيدات في الكرة اللينة (السوفتبول) في أول يونيو حزيران.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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