حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 179.5 مليون والوفيات 4 ملايين و46017
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 179.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و46017.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 602,387 33,729,957
الهند 390,660 30,028,709
البرازيل 504,717 18,054,653
فرنسا 110,778 5,757,798
تركيا 49,358 5,383,545
روسيا 290,421 5,368,513
المملكة المتحدة 128,027 4,667,870
الأرجنتين 90,281 4,298,782
إيطاليا 127,352 4,255,434
كولومبيا 101,302 3,997,021
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16,968 1,305,000
35 - الأردن 9,693 748,103
41 - الإمارات 1,773 618,148
42 - لبنان 7,832 543,865
43 - المغرب 9,254 527,696
44 - السعودية 7,704 478,135
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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