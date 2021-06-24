نيكي يغلق مستقرا وسهم ميركاري يقفز بفضل توقع أرباح سنوية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - استقرت الأسهم اليابانية يوم الخميس إذ تسببت حالة عدم اليقين المحيطة بأرباح الشركات المحلية في إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة، بينما قفز سهم ميركاري بعد أن توقعت شركة التكنولوجيا الناشئة تحقيق أول ربح صاف سنوي.

وأغلق المؤشر نيكي مستقرا عند 28875.23 نقطة، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1947.10 نقطة.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، كبير الإستراتيجيين في ميزوهو للأوراق المالية "التضخم الأمريكي قد يظل عند مستويات مرتفعة، لذا سنحتاج إلى المزيد من البيانات بشأن التضخم، والأجور والتوظيف. وعلى أساس فصلي، سيتم إعلان الأرباح بعد بضعة أسابيع، لذا فالسوق تخلو من عوامل التداول".

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد تدوم أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول رئيس المجلس من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار.

ونزل سهم سكك حديد غرب اليابان 2.7 بالمئة بينما خسرت أسهم شركتي تشغيل المتاجر ايسيتان ميتسوكوشي وتاكاشيمايا 3.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.

ونزل سهم سوميتومو فورستيري 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة خطة لبيع 16 مليون سهم جديد، ما يشكل 8.7 بالمئة من أسهمها الحالية لجمع ما يصل إلى 37.1 مليار ين (334.32 مليون دولار).

ومحا سهم توشيبا خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق مستقرا بارتفاع طفيف 0.1 بالمئة بعد أن ذكرت مجلة دايموند المالية أن كيوكسيا هولدينجز، المعروفة في السابق رسميا بتوشيبا ميموري، والتي تملك فيها توشيبا حصة 40.6 بالمئة، تعتزم الإدراج في البورصة في وقت مبكر قد يكون في أوائل سبتمبر أيلول.

وربح سهم سوفت بنك 2.2 بالمئة بعد مكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقفز سهم ميركاري 8.5 بالمئة بعد أن رفعت شركة تشغيل تطبيق سوق السلع المستعملة تقديراتها لتتوقع تحقيق ربح سنوي صاف قدره خمسة مليارات ين، وهو أول ربح سنوي منذ إدراجها في يونيو حزيران 2018.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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