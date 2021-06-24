علماء بريطانيون يحددون مستويات الأجسام المضادة اللازمة لمنع ظهور أعراض كوفيد-19

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

امرأتان تسيران أمام رسم توضيحي لفيروس كورونا في بريطانيا بصورة من أرشيف رويترز.
امرأتان تسيران أمام رسم توضيحي لفيروس كورونا في بريطانيا بصورة من أرشيف رويترز.

(رويترز) - قالت جامعة أكسفورد يوم الخميس إن باحثين بريطانيين حددوا مستوى حماية الأجسام المضادة اللازم للوقاية من أعراض كوفيد-19، مضيفة أن نتائج الدراسة قد تساعد في الإسراع بتطوير لقاح جديد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز