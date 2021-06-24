علماء بريطانيون يحددون مستويات الأجسام المضادة اللازمة لمنع ظهور أعراض كوفيد-19

أخبار اليابان





(رويترز) - قالت جامعة أكسفورد يوم الخميس إن باحثين بريطانيين حددوا مستوى حماية الأجسام المضادة اللازم للوقاية من أعراض كوفيد-19، مضيفة أن نتائج الدراسة قد تساعد في الإسراع بتطوير لقاح جديد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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