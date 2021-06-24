بعد توغلها الجوي.. الصين تقول إن مستقبل تايوان يكمن في ”الوحدة“ معها

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بكين (رويترز) - قال الجيش الصيني يوم الخميس إن تايوان يجب أن تكون على دراية تامة بأن مستقبلها يكمن في ”الوحدة“ مع الصين وإنه لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة.

جاء ذلك في معرض الرد على أسئلة عن توغل 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، في منطقة الدفاع الجوي التايوانية يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وكان ذلك أكبر توغل من نوعه حتى الآن تتحدث عنه حكومة الجزيرة التي تقول الصين إنها تابعة لها.

يأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بيانا مشتركا يوم الأحد انتقدوا فيه بكين بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وهي تعليقات وصفتها الصين ”بالافتراء“.

وقال رن قوه تشيانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، ردا على سؤال عن عدد الطائرات التي شاركت في التوغل الأسبوع الماضي، إن ما وصفها بالتدريبات كانت ”عملا ضروريا للوضع الأمني الراهن عبر مضيق تايوان ولحماية السيادة الوطنية“.

وأضاف أن استقلال تايوان يعني الحرب مكررا مجددا اللهجة الحادة التي بدأت الوزارة استخدامها في يناير كانون الثاني.

وقال رن ”يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك تماما أن تطور الصين ونموها لا يمكن وقفه بأي قوة“.

وتابع ”يجب أن تكون سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي (التايواني) على علم تام بأن مستقبل تايوان يكمن في الوحدة الوطنية... أي محاولة للاعتماد على الولايات المتحدة في تحقيق الاستقلال مآلها الفشل“.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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