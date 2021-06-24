مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 230 ألفا تشردوا في ميانمار هذا العام

أخبار اليابان

(رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)‭ يوم الخميس إن ما يقدر بنحو 230 ألف شخص تشردوا بسبب القتال والعنف في ميانمار هذا العام ويحتاجون للمساعدة.

وأضاف المكتب في تحديث عن الموقف في ميانمار أن العمليات جارية لكن ما يعرقلها هو انعدام الأمن في البلاد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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