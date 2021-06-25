حصري- منظمة الصحة تعتقد باحتياج بعض الفئات لجرعات سنوية معززة من لقاح كورونا

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من فرانسيسكو جواراسكيو

بروكسل (رويترز) - كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها رويترز أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير سيبحثه يوم الخميس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج كوفاكس للقاحات. وتخضع هذه التوقعات للتغيير كما تقترن بمسارين آخرين أقل احتمالية.

وكانت الشركتان المصنعتان للقاحات مودرنا وفايزر، مع شريكتها الألمانية بينوتيك، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات معززة للحفاظ على مستوى عال من المناعة لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية تفكر في جرعات سنوية معززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وفق السيناريو (الإرشادي) الأساسي وجرعات تعزيزية كل عامين للناس عامة.

ولا توضح كيف تم التوصل لهذه الحسابات لكنها تظهر أنه وفق السيناريو الأساسي ستواصل السلالات المتحورة الظهور وسيتم تطوير اللقاحات بشكل منتظم لمواكبة تلك التهديدات.

ورفضت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، التعليق على محتوى الوثيقة الداخلية فيما لم يرد تحالف (جافي) على طلب للتعليق حتى الآن.

والوثيقة المؤرخة في الثامن من يونيو حزيران ولا تزال قيد ”التطوير“ تتنبأ أيضا بإنتاج 12 مليار جرعة لقاح لكوفيد-19 عالميا في العام القادم وفق الأوضاع الطبيعية.

(إعداد معاذ عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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