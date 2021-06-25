مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يفتتح مقرا في الرباط

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الرباط (رويترز) - أعلن في الرباط يوم الخميس عن تأسيس مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا بهدف ”لتطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب“.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حصلت رويترز على نسخة منه أنه تم افتتاح المكتب عن طريق ”تقنية التناظر المرئي“ بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وفلاديمير فورونكوف نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف بيان الخارجية المغربية أن المكتب سيعمل على ”تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج“.

كما جاء في البيان أن ”المكتب الإقليمي الجديد، سيعتمد على تجميع خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أجل توفير تدريب جيد لفائدة الدول الإفريقية، وفي مقاربة تضامنية وتشاركية تعكس روح المسؤولية الجماعية“.

(تغطية صحفية زكية عبد النبي - تحرير معاذ عبد العزيز)

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