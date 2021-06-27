باناسونيك تبيع جميع أسهمها في تسلا مقابل 3.6 مليار دولار

أخبار اليابان



صورة لشعار باناسونيك في المعرض المشترك للتقنيات المتقدمة في تشيبا، اليابان، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. تورو هانا/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم شركة باناسونيك اليابانية يوم الجمعة إن شركة باناسونيك باعت حصتها في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مقابل نحو 400 مليار ين (3.61 مليار دولار) في العام المنتهي في مارس/ آذار.

تهيمن شركة تسلا على أعمال بطاريات باناسونيك، ولكن كانت العلاقة بين الشركتين متوترة في بعض الأحيان.

اشترت باناسونيك 1.4 مليون سهم من أسهم تسلا بسعر 21.15 دولارًا للسهم في عام 2010 مقابل حوالي 30 مليون دولار. وبلغت قيمة هذه الحصة 730 مليون دولار في نهاية مارس/ آذار 2020. واكتسبت الأسهم ما يقرب من سبعة أضعاف منذ ذلك الحين وأغلقت بنسبة 3.5٪ عند 679.82 دولار للسهم يوم الخميس.

قال هيديكي ياسودا، المحلل في معهد أبحاث Ace: ”قد يكون تأثير الأصول المشفرة قد دفع سعر سهم تسلا فوق قيمته الجوهرية، مما يجعله وقتًا جيدًا للبيع“.

قال ماسك في فبراير/ شباط إن شركته اشترت عملة البيتكوين وستتلقى مدفوعات بالعملة المشفرة، وهو قرار تراجع عنه لاحقًا، كما أن تعليقاته على تويتر تؤثر في أسعار هذه الأصول.

وأضاف ياسودا أنه بينما قدمت باناسونيك دعمًا ماليًا لشركة تسلا عندما كانت أصغر، فإن توسع شركة صناعة السيارات يعني أنه لا توجد حاجة لعلاقات رأس المال. وأغلقت أسهم باناسونيك على ارتفاع 4.9 بالمئة يوم الجمعة في أكبر تحرك من نوعه منذ يناير/ كانون الثاني.

قال المتحدث باسم شركة باناسونيك إن بيع الحصة لن يؤثر على الشراكة مع تسلا، وقد تم كجزء من مراجعة الأسهم بما يتماشى مع إرشادات حوكمة الشركات.

يأتي البيع في الوقت الذي تقوم فيه شركة صناعة السيارات بتنويع سلسلة إمداد البطاريات الخاصة بها.

أبرمت تسلا صفقات مع شركة LG Energy Solution الكورية الجنوبية، وهي وحدة تابعة لشركة LG Chem، وشركة CATL الصينية، حيث أفادت رويترز أن الأخيرة تخطط لإنشاء مصنع في شنغهاي بالقرب من قاعدة إنتاج شركة صناعة السيارات.

قالت باناسونيك في وقت سابق من هذا العام إنها ستشتري أسهم شركة برمجيات سلسلة التوريد الأمريكية Blue Yonder لا تمتلكها بالفعل، في صفقة بقيمة 7.1 مليار دولار. أكبر صفقة من هذا القبيل منذ عقد، أثار السعر دهشة المحللين الذين أشاروا إلى سجل حافل لعمليات الاندماج والاستحواذ للشركة.

(الدولار = 110.8700 ين)

(شارك في التغطية تشانغ ران كيم وتيم كيلي وسام نوسي وشينجي كيتامورا ؛ تحرير هيماني ساركار وكيم كوجيل ولويز هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)