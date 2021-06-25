اليابان ستقدم مليون جرعة من لقاح كورونا لكل من تايوان وفيتنام

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عامل طبي يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا في مستشفى طوكيو متروبوليتان للسرطان والأمراض المعدية في مستشفى كوماغومي في طوكيو، اليابان، 5 مارس/ آذار 2021. يوشيكازو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي يوم الجمعة إن اليابان ستقدم مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا لكل من تايوان وفيتنام.

وأضاف أن الترتيبات جارية لإرسال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

وقال موتيغي أيضًا إن اليابان ستبدأ في إمداد 11 مليون جرعة إجمالاً لمناطق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وجزر المحيط الهادئ من خلال برنامج المشروع المشترك كوفاكس اعتبارًا من منتصف يوليو/ يوليو.

(شارك في التغطية نوبوهيرو كوبو ، كتابة إيلين لايز ؛ تحرير جاكلين وونج وكريستوفر كوشينج، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)