كوبرن تسيطر على سباق الموانع وفيلكس تتقدم في سباق 200 في التصفيات الأمريكية

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(رويترز) - فازت إيما كوبرن بسباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات في التصفيات الأمريكية لتتأهل إلى أولمبياد طوكيو فيما بلغت أليسون فيلكس البطلة الأولمبية ست مرات الدور قبل النهائي لسباق 200 متر ليل الخميس.

وحققت كوبرن، صاحبة البرونزية في أولمبياد ريو 2016، زمنا قدره تسع دقائق و9.41 ثانية لتفوز بلقبها الوطني السابع على التوالي وجاء كورتني فريريكس في المركز الثاني.

وحققت جابي توماس أفضل زمن في العام الحالي في تصفيات 200 متر بزمن 21.98 ثانية فيما بلغت فيلكس، البالغ عمرها 35 عاما والفائزة بذهبية أولمبياد 2012 في هذا السباق، الدور قبل النهائي بزمن 22.56 ثانية.

وقالت فيلكس إنها تعاني قليلا منذ أن ضمنت تأهلها إلى طوكيو في سباق 400 في ظهورها الأولمبي الخامس.

كما عبرت شانيل برايس، بطلة العالم 2014 داخل القاعات، الدور الأول لسباق 800 متر للسيدات بعد تحقيق زمن دقيقة واحدة و59.86 ثانية وأجي ويلسون صاحبة الزمن الأمريكي وأثينج مو البالغ عمرها 19 عاما في سباقها الأول كمحترفة.

وقالت برايس "هذه هي مشاركتي الرابعة في التصفيات ولم يسبق أن عبرت الدور الأول".

وفازت جيسيكا رامزي بمنافسات رمي الجلة بعد تحقيق 20.12 متر وهو أفضل رقم شخصي لها وجاءت ريفن ساندرز في المركز الثاني وأديليد أكيلا في المركز الثالث.

ولم تشارك ميشيل كارتر بطلة أولمبياد ريو في التصفيات بسبب خضوعها لجراحة لاستئصال ورم حميد.

ونجح راي بنجامين في عبور الدور الأول لسباق 400 متر حواجز بعد نحو عامين من حصوله على فضية بطولة العالم.

وفاز هوبس كسلر في تصفيات سباق 1500 متر بزمن ثلاث دقائق و45.63 ثانية.

وفي الجولة الأولى لمنافسات القفز بالزانة ضمنت جن سور، الحاصلة على ميداليتين في الأولمبياد، وكاتي نيجوت، البطلة الوطنية داخل القاعات في 2018، وساندي موريس صاحبة فضية ألعاب ريو التأهل إلى النهائي.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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