تشانغ أول صيني يتأهل لويمبلدون خلال عصر الاحتراف

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(رويترز) - سيكون تشانغ تشي تشين أول لاعب صيني خلال عصر الاحتراف يشارك في القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون التي تنطلق الأسبوع المقبل بعد أن تأهل المصنف 178 عالميا للظهور في البطولة الكبرى عقب الفوز على الأرجنتيني فرانشيسكو جيروندولو 6-صفر و6-3 و6-7 و7-6 في تصفيات البطولة يوم الخميس.

وسيلتقي تشانغ في الدور الأول في ملاعب نادي عموم انجلترا مع الفرنسي أنطوان هوانج.

وسيكون تشانغ (24 عاما) رابع لاعب صيني فقط يشارك في القرعة الرئيسية في بطولة كبرى خلال عصر الاحتراف الذي بدأ في 1968.

وسبق أن شارك وو دي (2013 و2014 و2016) وتشانغ زي (2014 و2015) ولي تشي (2019) في بطولة أستراليا المفتوحة.

ولم يسبق أن شارك لاعب صيني في القرعة الرئيسية في ويمبلدون منذ 1959.

ولم يعرف بعد سبب فشل الرياضيين الصينيين في السير على خطى السيدات في بلادهم اللائي تألقت بعضهن على أعلى المستويات في بطولات اللعبة.

وفازت الصينية لي نا بلقبي فرنسا وأستراليا المفتوحتين قبل الاعتزال في 2014.

وتشانغ تشي تشين هو اللاعب الصيني الوحيد ضمن قائمة أول 250 مصنفا على مستوى العالم حاليا.

وستنطلق بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية في 28 يونيو حزيران الجاري بعد إلغائها في العام الماضي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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