أسعار النفط تواصل الصعود بفضل توقعات بشح الإمدادات والأنظار على أوبك+

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سنغافورة (رويترز) - صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على الترتيب، إذ من المتوقع أن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات بفعل رهانات على أن منتجي أوبك+ سيتوخون الحذر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتبارا من أغسطس آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 بالمئة في الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 بالمئة.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول عند التسوية يوم الخميس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع الأولية في كوتاك سيكيورتيز ”التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد أوبك+ المعروض وتتراجع الأسهم الأمريكية“.

وقال محللون إن النفط تلقى بعض الدعم يوم الجمعة إذ عزز مشروع قانون بشأن الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الطاقة.

والأنظار مسلطة على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، المقرر أن يجتمعوا في أول يوليو تموز لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتبارا من أغسطس آب.

ويتوقع محللون لدى إيه.إن.زد أن تعزز أوبك+ الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، لتضيف إلى 2.1 مليون برميل يوميا اتفقت على إعادتها للسوق في الفترة من مايو أيار وحتى يوليو تموز.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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