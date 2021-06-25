البطلة البارالمبية تاي تنسحب من ألعاب طوكيو للإصابة

أخبار اليابان

(رويترز) - انسحبت السباحة البارالمبية أليس تاي التي توجت مع المنتخب البريطاني بذهبية سباق أربعة في 100 متر متنوع في ريو دي جانيرو في 2016 من أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 بسبب الإصابة.

وقالت تاي التي توجت بسبع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للسباحة في 2019 ”المنافسة في أولمبياد طوكيو 2020 كانت هدفي الأكبر خلال الأعوام الخمسة الماضية لذا فإنني أشعر بخيبة أمل كبيرة لغيابي عن الألعاب التي تقام في وقت لاحق من العام الحالي“.

ومن المقرر أن تنطلق دورة ألعاب طوكيو الصيفية المؤجلة من العام الماضي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا في 23 يوليو تموز المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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