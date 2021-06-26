حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 180.33 مليون والوفيات 4 ملايين و064046

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.33 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و064046.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 603075 33755793

الهند 393310 30134445

البرازيل 509141 18243483

فرنسا 110906 5764329

روسيا 291590 5409088

تركيا 49473 5398878

المملكة المتحدة 128048 4684572

الأرجنتين 91438 4350564

إيطاليا 127362 4255700

كولومبيا 102636 4060013

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17033 1316418

35 ‬‬‬‬- الأردن 9710 749046

41 - الإمارات 1782 622532

‭42‬ - لبنان 7835 544002

43‭ ‬- المغرب 9268 528731

44 - السعودية 7743 480702

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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