حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 180.33 مليون والوفيات 4 ملايين و064046
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و064046.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 603075 33755793
الهند 393310 30134445
البرازيل 509141 18243483
فرنسا 110906 5764329
روسيا 291590 5409088
تركيا 49473 5398878
المملكة المتحدة 128048 4684572
الأرجنتين 91438 4350564
إيطاليا 127362 4255700
كولومبيا 102636 4060013
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17033 1316418
35 - الأردن 9710 749046
41 - الإمارات 1782 622532
42 - لبنان 7835 544002
43 - المغرب 9268 528731
44 - السعودية 7743 480702
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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