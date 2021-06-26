دليلة تواجه ماكلافلين في نهائي 400 متر حواجز في التصفيات الأمريكية

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(رويترز) - عبرت دليلة محمد البطلة الأولمبية الدور الأول بسهولة في سباق 400 متر حواجز في التصفيات الأمريكية لألعاب القوى المؤهلة للأولمبياد لتمهد الطريق أمام مواجهة ضد سيدني ماكلافلين صاحبة فضية بطولة العالم فيما بلغت أليون فيلكس البطلة الأولمبية ست مرات نهائي 200 متر.

ولم تواجه دليلة صاحبة الزمن العالمي أي صعوبة رغم الطقس الحار ووصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية وأنهت التصفيات بزمن 55.51 ثانية متفوقة بأكثر من 1.5 ثانية على أقرب منافسة.

وستخوض دليلة الدور قبل النهائي يوم السبت ضد مجموعة قوية من العداءات في مقدمتهن ماكلافلين البالغ عمرها 21 عاما والتي حققت أسرع زمن في التصفيات وهو 54.07 ثانية.

واحتلت فيلكس، التي ضمنت مشاركتها الخامسة في الأولمبياد عبر سباق 400 متر، المركز الثاني في قبل نهائي 200 متر بزمن 22.20 ثانية لتواجه جابي توماس (24 عاما) في النهائي والتي حققت أسرع زمن هذا العام وهو 21.94 ثانية.

وخطف إريون نايتون البالغ عمره 17 عاما الأنظار في الدور الأول لسباق 200 متر عندما حقق 20.04 ثانية بعد أسابيع من كسر الزمن العالمي للناشئين والذي كان مسجلا باسم يوسين بولت البطل الأولمبي ثماني مرات.

واحتل نواه لايلس بطل العالم المركز الثاني بزمن 20.19 ثانية بعد فشله في تصفيات 100 متر.

وعبر جرانت هولواي بطل العالم الدور الأول لسباق 110 أمتار حواجز بسهولة بزمن 13.11 ثانية وجاء دانييل روبرتس بطل العالم خارج القاعات 2019 في المركز الثاني بزمن 13.22 ثانية.

وبلغ ماثيو سنتروفيتز بطل العالم نهائي سباق 1500 متر يوم الأحد فيما انتهت آمال الشاب هوبس كسلر في التأهل لطوكيو بعد احتلال المركز 19.

وفاز ميسون فينلي بمسابقة رمي القرص بعدما حقق 63.07 متر كما انتصر هيلاري بور في نهائي ثلاثة آلاف متر موانع.

وواصلت أثينج مو (19 عاما) بدايتها الرائعة كمحترفة بالفوز في قبل نهائي 800 متر للسيدات بزمن دقيقة واحدة و59.31 ثانية فيما حققت كيت جريس (32 عاما) زمنا قدره دقيقة واحدة و59.43 ثانية وأجي ويلسون صاحبة الرقم القياسي الأمريكي دقيقة واحدة و59.49 ثانية.

وسيتنافس الثلاثي في النهائي يوم الأحد ضمن مجموعة تضم ريفن روجرز صاحبة فضية بطولة العالم في الدوحة 2019 وشانيل برايس بطلة العالم داخل القاعات 2014.

وحقق راي بنجامين صاحب فضية بطولة العالم 2019 زمنا 48.61 ثانية في قبل نهائي 400 متر رجال وهو ثاني أسرع زمن خلف كيني سيلمون.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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