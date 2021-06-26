الجاميكية فريزر-برايس تفوز بلقب 100 متر في البطولة الوطنية وتتأهل إلى طوكيو

أخبار اليابان





من كايون راينور

كنجستون (رويترز) - فازت شيلي-آن فريزر-برايس البطلة الأولمبية مرتين بسباق 100 متر في البطولة الوطنية لألعاب القوى في جاميكا لتتأهل إلى أولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر المقبل.

وحققت فريزر-برايس، صاحبة الزمن العالمي، زمنا قدره 10.71 ثانية لتضمن ظهورها الرابع على التوالي في الأولمبياد.

وخطفت شريكا جاكسون، صاحبة برونزية 400 متر في ريو 2016، المركز الثاني متفوقة على إيلان طومسون-هيرا بطلة سباق 100 متر في ريو.

وأبلغت فريزر-برايس رويترز أنها سعيدة بالتفوق على مجموعة مذهلة من العداءات بعد أسابيع قليلة من كسر الزمن الجاميكي الوطني بتحقيق 10.63 ثانية.

وحجزت جاكسون بطاقتها إلى طوكيو.

وفي سباق 100 متر للرجال انتزع تايكندو تريسي الفوز من يوهان بليك صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 بزمن عشر ثوان.

ونالت جينيف راسل لقبها الوطني الثالث في سباق 400 متر حواجز متفوقة على روندا وايت وليا نجنت.

وتأهلت راسل للأولمبياد للمرة الثانية.

وحجز جايل هايد مكانه في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بسباق 400 متر للرجال بزمن 48.18 ثانية وهو خامس أسرع زمن هذا العام.

وحققت تشانيس بورتر 6.32 متر في منافسات الوثب الطويل للسيدات فيما فاز جوردان سكوت بمنافسات الوثب الثلاثي للرجال بعدما حقق 16.50 متر.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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