سيدني تبدأ عزلا عاما صارما لمدة أسبوعين لاحتواء كوفيد-19

أخبار اليابان





من ليديا كيلي

ملبورن (رويترز) - يبدأ يوم السبت تطبيق عزل عام صارم لمدة أسبوعين في مدينة سيدني الأسترالية وبعض المناطق المحيطة بها حيث تسعى السلطات جاهدة لاحتواء تفش سريع لسلالة دلتا المتحورة مع ارتفاع عدد المصابين إلى 80.

وتطبق أجزاء من سيدني، أكبر مدينة في البلاد، العزل العام بالفعل بسبب التفشي لكن سلطات الصحة تقول إن عدد الإصابات والمواقع المحتمل انتقال العدوى فيها يزداد بسرعة.

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز "على الرغم من أننا لا نريد فرض أعباء ما لم نكن مضطرين تماما فإننا للأسف في وضع يجعلنا مضطرين لذلك".

وأبدت أستراليا نجاحا في إدارة أزمة الجائحة أكثر من دول متقدمة أخرى كثيرة وذلك من خلال فرض إغلاق سريع للحدود وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام الصارم، وسجلت ما يزيد قليلا عن 30400 حالة إصابة بالمرض و910 وفيات.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة الصارمة التي تم فرضها في مدن أسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

(إعداد ياسمين حسين وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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