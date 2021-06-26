هاميلتون الأسرع بآخر تجارب جائزة ستايريان الكبرى

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(رويترز) - سجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة ستايريان الكبرى على حلبة سبيلبرج النمساوية يوم السبت بينما احتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز الثاني.

وتفوق هاميلتون على الجميع في هذه الجولة بعدما سجل أفضل زمن وهو دقيقة واحدة و04.369 ثانية في الحلبة المملوكة لفريق رد بول وتفوق بفارق 0.204 ثانية على فرستابن.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثالث متقدما مباشرة على سائق رد بول الثاني المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز.

وعوقب بوتاس بالتأخير ثلاثة مراكز عند انطلاق السباق يوم الأحد بسبب القيادة المتهورة ما تسبب في انزلاق سيارته في حارة الصيانة خلال جولة التجارب الثانية يوم الجمعة.

وجاء سائقا ألفا تاوري يوكي تسونودا وبيير جاسلي في المركزين الخامس والسادس على الترتيب قبل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو.

وبعد أول سبع جولات من الموسم ينفرد فرستابن بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 12 نقطة على ملاحقه المباشر هاميلتون.

وتفوق فرستابن في جولتي التجارب الحرتين يوم الجمعة واشتكى خلال جولة يوم السبت قائلا إن هاميلتون كان ”دائما في طريقي“ بينما كان السائق البريطاني يسير ببطء أمامه.

وفاز رد بول بآخر ثلاثة سباقات بينما يتعادل فرستابن وهاميلتون حاليا برصيد ثلاثة انتصارات لكل منهما في حين فاز المكسيكي بيريز بسباق أذربيجان.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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