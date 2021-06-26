علماء: سلالة دلتا المتحورة من كورونا بدأت تسود في جنوب أفريقيا

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جوهانسبرج (رويترز) - قال علماء في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي يوم السبت إن السلالة المتحورة دلتا المكتشفة في الهند هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد على ما يبدو.

وجنوب أفريقيا هي أكثر دول القارة الأفريقية تضررا من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بكوفيد-19.

وتواجه البلاد ”موجة ثالثة“ من العدوى حيث سجلت أكثر من 18 ألف حالة جديدة أمس الجمعة.

وقالت مامولوكو كوباي-نجوباني القائمة بأعمال وزير الصحة خلال المؤتمر إن ذروة الموجة الثالثة ستتجاوز على الأرجح ذروة الموجة الثانية التي كانت في يناير كانون الثاني.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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