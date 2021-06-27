أوستابنكو تحرز لقب بطولة إيستبورن للتنس

أخبار اليابان





(رويترز) - استعدت إيلينا أوستابنكو لاعبة لاتفيا لبطولة ويمبلدون للتنس بالفوز على أنيت كونتافيت 6-3 و6-3 في نهائي بطولة إيستبورن يوم السبت.

وعانت بطلة فرنسا المفتوحة 2017 من تراجع مستواها في السنوات الماضية لكن لاعبة لاتفيا حصدت لقبها الرابع في مسيرتها لتدخل البطولة المقامة في نادي عموم إنجلترا بثقة كبيرة.

وقالت أوستابنكو للصحفيين "أنا سعيدة جدا بطريقة لعبي على مدار الأسبوع بأكمله. كانت هناك مباريات متقاربة، لكني قاتلت حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت "لعبت بشكل رائع حقا، وأعتقد أني قدمت أداء رفيعا في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية".

وكانت كونتافيت لاعبة إستونيا تفوقت في المواجهتين السابقتين بينهما، لكن أوستابنكو حسمت الانتصار في أكثر من ساعة بقليل.

وقالت أوستابنكو البالغ عمرها 24 عاما "أعتقد أن هذه مجرد البداية. إذا واصلت اللعب بنفس مستواي في البطولة، أعتقد أنه سيكون بوسعي العودة إلى أول عشر لاعبات في التصنيف".

وأضافت "يجب أن أتذكر ذلك وأعمل بجدية أكبر".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html