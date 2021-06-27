آلافيليب يتوج بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات رغم الحوادث

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من جوليان بريتو

لوندرنو (فرنسا) (رويترز) - نجا الفرنسي يوليان آلافيليب من حادثين ليفوز بالمرحلة الأولى من سباق فرنسا للدراجات البالغ طولها 197.8 كيلومتر من برست،‭‭‬‬‬ ليقتنص القميص الأصفر للمرحلة الافتتاحية يوم السبت.

وانطلق بطل العالم بعيدا عن المجموعة الرئيسية مع تبقي 2.3 كيلومتر على الصعود إلى كوت دي لا فوسو لو، ولم يستطع أي من منافسيه مجاراته في قوته.

واحتل الأسترالي مايكل ماتيوس المركز الثاني، فيما جاء خلفه السلوفيني بريموش روجليتش متأخرا بفارق ثماني ثوان، بينما جاء معظم أبرز المرشحين بما فيهم حامل اللقب تادي بوجاكار وجيرينت توماس بطل نسخة 2018 خلفهم.

وقال آلافيليب، الذي كانت ركبته ملطخة بالدماء بسبب حادث سابق، "أردت حقا الفوز بهذه المرحلة، فريقي (ديكونينك- كويك ستيب) يثق في قدراتي وقام بحمايتي طوال اليوم. كان يتعين علي حسم المرحلة في الصعود الأخير.

"هاجمت بعيدا عن الخط لاختبار المنافسين، لكن عندما رأيت أن هناك فجوة أعتقدت أنه يجب الاستمرار".

وشهدت المرحلة حادثين كبيرين تسببا في سقوط العديد من المتسابقين. وكان بينهم البطل أربع مرات كريس فروم، الذي بدأ يتألم وهو يحاول العودة لدراجته مرة اخرى بعد سقوطه في الحادث الثاني قبل النهاية بنحو 7.5 كيلو متر.

وأنهى المتسابق البريطاني، الذي يملك آمالا ضئيلة في الفوز بالسباق بعد فشله في استعادة مستواه العالي بعد حادث مروع تعرض له قبل عامين، المرحلة متأخرا نحو 15 دقيقة عن الصدارة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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