حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 180.68 مليون والوفيات 4 ملايين و072004

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.68 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 603435 33755793

الهند 394493 30183143

البرازيل 511142 18322760

فرنسا 110939 5766315

روسيا 292209 5430753

تركيا 49473 5398878

المملكة المتحدة 128089 4717811

الأرجنتين 91979 4374587

إيطاليا 127458 4257289

كولومبيا 103321 4092746

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17033 1316418

35 ‬‬‬‬- الأردن 9710 749046

41 - الإمارات 1782 622532

‭42‬ - لبنان 7835 544002

43‭ ‬- المغرب 9268 528731

44 - السعودية 7743 480702

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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