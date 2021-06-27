حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 180.68 مليون والوفيات 4 ملايين و072004
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 180.68 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و072004.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 603435 33755793
الهند 394493 30183143
البرازيل 511142 18322760
فرنسا 110939 5766315
روسيا 292209 5430753
تركيا 49473 5398878
المملكة المتحدة 128089 4717811
الأرجنتين 91979 4374587
إيطاليا 127458 4257289
كولومبيا 103321 4092746
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17033 1316418
35 - الأردن 9710 749046
41 - الإمارات 1782 622532
42 - لبنان 7835 544002
43 - المغرب 9268 528731
44 - السعودية 7743 480702
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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