حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181.03 مليون والوفيات 4 ملايين و079314

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و079314.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 603544 33755793

الهند 395751 30233183

البرازيل 512735 18386894

فرنسا 110951 5768443

روسيا 292808 5451291

تركيا 49524 5404144

المملكة المتحدة 128100 4732434

الأرجنتين 92317 4393142

إيطاليا 127472 4258069

كولومبيا 104014 4126340

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17061 1321232

35 ‬‬‬‬- الأردن 9718 749319

41 - الإمارات 1792 624814

‭42‬ - لبنان 7841 544291

43‭ ‬- المغرب 9273 529224

44 - السعودية 7760 482003

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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