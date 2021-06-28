الأمريكية ماكلوجلين تحطم الرقم العالمي في سباق 400 متر حواجز

أخبار اليابان





(رويترز) - حطمت سيدني ماكلوجلين الرقم العالمي في سباق 400 متر حواجز للسيدات بعد أن سجلت 51.90 ثانية في النهائي بالتصفيات الأولمبية الأمريكية في ألعاب القوى يوم الأحد.

وتصدرت ماكلوجلين (21 عاما)، التي حجزت مكانها في أولمبياد طوكيو، السباق عند المنعرج الأخير في المضمار ونجحت في كسر الرقم العالمي السابق للبطلة الأولمبية دليلة محمد البالغ 52.16 ثانية.

وقالت ماكلوجلين التي تتدرب تحت قيادة بوب كيرسي، وهو المدرب نفسه الذي يشرف على مران أليسون فيلكس الحاصلة على ست ميداليات ذهبية أولمبية "الأمر يتعلق فقط بالإيمان والثقة في العملية ولا أستطيع أن أطلب شيئا آخر".

ومن المنتظر أن تشهد ألعاب طوكيو المقبلة مواجهة بين ماكلوجلين ودليلة (31 عاما) التي احتلت المركز الثاني في يوجين بولاية أوريجون مسجلة 52.42 ثانية.

وقالت دليلة "ستكون معركة بالتأكيد في طوكيو".

كما حجزت آنا كوكريل (23 عاما) مكانها في طوكيو باحتلالها المركز الثالث في 53.70 ثانية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html